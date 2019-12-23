Karslı atletler başarıya doymuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karslı atletler başarıya doymuyor - Son Dakika Spor

Karslı atletler başarıya doymuyor

6 saat önce

Karslı atletler başarıya doymuyor.

Karslı atletler başarıya doymuyor, System.String[]

Karslı atletler başarıya doymuyor. Başarılı atletler, Uluslar arası ve Türkiye'de yapılan yarışmalardan dereceyle dönmesi yüzleri güldürüyor.


21-22 Aralıkta 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Olimpik Deneme yarışmasında Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli, Kars'ı temsil etti.


Olimpik Deneme yarışmalarında Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metrede de en iyi derecelerini koşarak Büyük Bayanlarda 1.oldu.


Genç Erkekler de ise Hakan Buğanli 800 metrede 3'üncü olurken, Buğanli bin 500 metrede ise en iyi derecesini koşarak 1'inci oldu. - KARS

İstanbul, Türkiye, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı
İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor! Atina, dört olası senaryo üzerinde duruyor Son dakika: Ömer Çelikk'tan Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır

Son Dakika Haberleri
18:40 Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor iddiası - Son Dakika Spor
18:40 Son Dakika | Beşiktaş Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
18:26 Özel sporcular Judo Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor
18:24 Hatayspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
18:20 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika Spor
17:59 Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Son Dakika Spor
17:40 Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karslı atletler başarıya doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]