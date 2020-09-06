Karslı atletler İstanbul'da dereceye girdi

İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Karslı atletler damga vurdu.

İstanbul Burhan Felek Atletizm Sahası'nda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U-20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve U-23 Büyükler Türkiye Şampiyonasına yarışmalarına Kars adına katılan Hakan Buğanli, U-20 Genç Erkeklerde bin 500 metrede Türkiye 3'üncüsü oldu.

U-23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda ise Tuğba Toptaş 800 metre de Bayanlarda genel sıralamada Türkiye 3., U-23 Bayanlarda ise Türkiye 2. olurken, Toptaş, 500 metre bayanlar ise genel sıralamada Türkiye 3. U-23 Bayanlarda Türkiye 2. oldu.

Antrenörleri Bahattin İnce nezaretinde Türkiye Şampiyonası'na katılan atletlerin başarısı Kars'ta da sevinçle karşılandı. - KARS