Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte yapıyor, karşılıklı türkü söylüyorlar - Son Dakika
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Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte yapıyor, karşılıklı türkü söylüyorlar

Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte yapıyor, karşılıklı türkü söylüyorlar

14.02.2021 08:25

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde yaşayan Yaşar Akkurt (80) ile Nigar Akkurt (75), 50 yıllık evliliklerine sevgi dolu ömür sığdırdıklarını söyledi.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde yaşayan Yaşar Akkurt (80) ile Nigar Akkurt (75), 50 yıllık evliliklerine sevgi dolu ömür sığdırdıklarını söyledi. Birbirlerine 'aşkım' diye hitap eden çift, sabah ezanıyla başladıkları yaşantılarına gün boyu dayanışma ve paylaşım ile devam ettiklerini dile getirdi. Sevgi sözcüklerini eksik etmeyen Akkurt çiftinin yarım asırlık evliliklerinin, bölgede örnek gösterildiği belirtildi.

Nigar- Yaşar Akkurt çifti, Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde 9 çocuk, 16 torunlarıyla birlikte yaşıyor. Torunlarıyla bolca vakit geçiren örnek aile zaman zaman birlikte salıncakta sallanıyor. Torunlarının da dede ve nenelerini salıncakta salladıkları köy hayatına renkli bir yaşam sığdıran yarım asırlık mutlu çift, ev işlerinde de birbirlerine yardımcı oluyor. Akkurt çifti sabah erken saatte başladıkları işlerini gün boyu sürdürüyorlar. Renkli yaşamları, samimi ve sıcak sohbetleri, sevgi ve aşklarıyla günlerini geçiren Akkurt ailesi, çalışkanlıkları ve sağlıklı halleriyle de örnek oluyorlar. Birbirlerine mani ve türkü söylüyor, sevgi ve saygılarını hiç eksiltmiyorlar. Şakaları, birbirlerine seslenişleri, anlattıkları anılarıyla iz bırakıyorlar.

Ahırda hayvanların bakımı, ot taşınması, tezek yığınından yakacak alınması, kümes hayvanlarının bakımı gibi onlarla işle meşgul oluyorlar. Çalışmaktan yorulmadığını aksine kendisini daha dinç hissettiğini söyleyen Nigar Akkurt, "Çalışınca daha mutlu oluyorum. Şimdi ki kadınlar oturuyorlar. Eşim belinden rahatsız olduğu için yükleri bile ben kaldırıp taşıyorum. Ben bir evin bahçesine bile gitsem gelip burada hep sorar 'Nigar evde midir?' der. Çocuklar da diyorlardı ki 'Merak etme dede evdedir evdedir' Ben bir hafta çocuklarımın yanında Ankara'da durdum. Eşim bana adeta kan kusturdu. Bana hep 'gel gel ben duramıyorum artık. Ben sensiz durmam' diyordu. Sonra ben de dayanamadım köye geri geldim. Eşim böyle bana hasretini dile getirince çok seviniyordum. Çünkü bunlar güzel duygular. Hasretime dayanamıyordu ben de ona acıyordum misafirliğe gittiğim çocuklarımın yanından geri geliyordum" diye konuştu.

Nigar nine ayrıca, "Çocuklarımız bize çok saygılılar. Halen bize dememişler ki buradan kalk oraya otur' diye. Allah onların işini hep rast getirsin. Gelinlerim bile öyledirler. Çok saygılılar. Sevgi ve saygı çerçevesinde hep mutlu olduk" dedi.

'EŞİM TÜRKAN ŞORAY'A BENZİORDU'

Yaşar Akkurt da, "Doktor bile dedi 'çalışmayın' ama eşim çalıştıkça iyileşti, daha dinç oldu. Kalp hastalığı bile kalmadı. Çalışan insan sağlıklı olur. Çalışmayan insan ise sürekli doktora gider" dedi.

"Eşim adeta Türkan Şoray'a benziyordu, çok güzeldi. Eşime sevda çektim. Aklıma geldiğinde efkarlanıyordum" diyen Yaşar Akkurt, eşine yazdığı türküyü de şöyle seslendirdi:

"Şu uzun gecenin gecesi olsam. SIlada bir evin bacası olsam. Dediler ki nazlı yarim pek hasta. Başında okuyan hocası olsum."

Nigar nine de şu karşılığı verdi:

"Bekleme kara kışın. Dama çıkma baş açık. Eğer gönlün var ise. Al buğdayı yola çık."

Birbirlerine gençlik yılarında söyledikleri türküleri seslendiren Akkurt çifti hayatlarının böyle aşkla geçtiğini, birbirlerini kırıp incitmediklerini hep mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA
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Türkan Şoray, Selim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karslı çiftin yarım asırlık aşkı; her işi birlikte yapıyor, karşılıklı türkü söylüyorlar - Son Dakika


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