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Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı - Son Dakika

Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

08.11.2021 11:21
Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kara yolu kenarında çöp topladı.

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kara yolu kenarında çöp topladı.

Çevre kirliliğine dikkati çekmek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir araya gelen 10 KARSDAK gönüllüsü, özellikle trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda araçlardan atılan çöpleri topladı.

Aralarında çocukların da olduğu gönüllülerin ilk olarak Ardahan-Kars- Erzurum kara yolundaki otogar kavşağında başlattığı etkinlik, Ani Ören Yeri, Digor ve sanayi kavşaklarında devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte gönüllüler plastik şişe, maske gibi çöpleri atıldıkları alanlardan aldı.

KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, gazetecilere, şehrin girişlerinin çok kirli olduğunu belirterek bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Bu etkinliği vatandaşlarda duyarlılık oluşması için düzenlediklerini anlatan Özfer, şunları dile getirdi:

"Asıl amacımız buraların temizlenmesinden ziyade kirletilmemesidir. Bu bilincin yayılmasını istedik. Bu şehir bizim ve çocuklarımıza bırakacağımız emanetimiz. Buraya çocuklarımızı da getirerek onlara da bu bilinci aşılamak istedik. Hem çevre temizliği hem de vatandaşlarımıza bu bilinci göstermek adına böyle bir çalışma başlattık. Her defasında dağlara çıkıyorduk ama bugün doğayı korumak adına bilinç oluşsun istedik."

Gönüllülerden Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Canbakan da Kars'ın temiz tutulmasının çok önemli olduğunu ifade ederek "Bugün örnek bir davranış sergileyelim ve hep birlikte Kars'ı temiz tutalım istedik. Yol kenarında 15 dakikada çok sayıda çöp topladık, bu konuda sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor, ellerine geleni atmamaları gerekiyor. Topladıklarımın içinde insülin enjektörleri, maskeler gibi tıbbi atıkları görmek beni çok üzdü. İnsanımıza daha fazla bilinç vermek lazım." diye konuştu.

Minik Ayşe'den "çöplerinizi çöp kutularına atın" çağrısı

Gönüllülerin en küçük üyesi 10 yaşındaki Ayşe Güneş de yerlerden maske, cam şişe, izmarit ve sigara paketleri topladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan çöplerini çöp kutularına atmalarını isteyen Güneş, "Vatandaşlar eğer yakınlarında çöp kutuları yoksa çöplerini ellerinde tutup en yakın yerdeki çöp kutularına atsın. Hayvanlar yiyecek sanıp bunları yiyebiliyor ve bazı durumlarda ölüm tehlikeleri bile olabiliyor." dedi.

Esnaf Ali Kemal Özkan da çöp konusunda insanların daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Özellikle kavşaklarda araçlardan çöp atıldığını anlatan Özkan, "Bu gerçekten görülmemesi ve yapılmaması gereken bir şey. Şehir hepimizin ve temiz tutmamız lazım. Biz de farkındalık için bu faaliyeti yaptık. Umarım halkımız bundan etkilenir ve çöplerini kutu olmayan yerlere bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Dağcılık ve Doğa Sporları, Arama Kurtarma, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karslı dağcılar çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı - Son Dakika


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