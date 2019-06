Karslı dağcılar, Yahni Dağı'na 90 fidan dikti

Anadolu erenlerinden Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Hicri 429 tarihinde şehit düştüğü 2 bin 254 rakımlı Büyük Yahni Dağı'na Karslı dağcılar fidan dikti.

Her hafta belirledikleri farklı güzergahlarda yürüyüş yapan Kars KARSDAK Spor Kulübüne bağlı dağcılar, daha önce çıktıkları ve çevre düzenlemesi yaptıkları Yahni Dağı'na önce 70 adet çam fidanı dikti, ardından tekrar çıktıkları dağa 20 fidan daha dikerek Yahni Daği'ndaki dikili fadan sayısını 90'a çıkardı.



Yahni Dağı zirvesinin önce taşlarını temizleyen dağcılar, ardından burada oluşturdukları ormana çam fidanları dikerek, fidanlara can suyu verdi. Kars'ın tanıtımında da önemli katkıları olan dağcılar, her hafta belirledikleri farklı güzergahlara yürüyüş yapıyor. Dağcılar, sosyal medya hesaplarında yürüyüşlerinin fotoğraflarını paylaşarak kentin tanıtıma katkıda bulunuyorlar. - KARS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

