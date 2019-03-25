Karslı Dağcılardan Anlamlı Yürüyüş

Karslı dağcılar, Çanakkale Şehitleri ve Atatürk için Gökçe Dağını'na yürüdü.

Karslı dağcılar, Çanakkale Şehitleri ve Atatürk için Gökçe Dağını'na yürüdü.



Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'nin düzenlemiş olduğu, 2 bin 750 rakımlı 12 kilometrelik Gökçe Dağ yürüyüşüne yaşları 14 ile 60 arasında değişen 18 sporcumun katıldı.



Sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yürüyen dağcılar, kar üzerinde sabah kahvaltısı da yaptı. Ardından yürüyüşe geçen dağcılar, 2 bin 750 rakımlı Gökçe Dağ zirvesine ulaştı. 18 sporcuyla gerçekleştirilen yürüyüş, 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edildi. - KARS

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