Karslı demir ustasının yaptığı dev "Zülfikar" ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karslı demir ustasının yaptığı dev 'Zülfikar' ilgi görüyor - Son Dakika

Karslı demir ustasının yaptığı dev "Zülfikar" ilgi görüyor

6 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde demircilik yapan Latif Baytar'ın Hazreti Ali'nin "Zülfikar"ından esinlenerek ürettiği dev kılıç görenleri şaşırtıyor.

Karslı demir ustasının yaptığı dev

Kars'ın Selim ilçesinde demircilik yapan Latif Baytar'ın Hazreti Ali'nin "Zülfikar"ından esinlenerek ürettiği dev kılıç görenleri şaşırtıyor.

İzlediği bir televizyon programından ilham alarak işe koyulan Baytar, iki metrelik kılıcı atölyesinde iki günlük çalışmayla tamamladı.

Baytar'ın iş yerinde sergilediği dev kılıç, ilçe halkından da yoğun ilgi görüyor.

Demir ustası Baytar, gazetecilere yaptığı açıklamada, televizyon programında verilen ebatlara göre kılıcı yaptığını söyledi.

Kılıcı tamamlamak için iki gün çalıştığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Yaptığım Zülfikar kılıcı sert metalden oluşuyor. Demiri kestikten sonra, parlattım ve nikelajdan geçirdim. Daha sonra vernik atarak yazılarını yazdım ve tutma yerini taktım. Şimdilik iş yerimde sergiliyorum ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kılıcı bir arkadaşıma hediye etmeyi düşünüyorum. Bu kılıcı yaparken o dönem kullanan kişinin ne kadar güçlü, kudretli ve marifetli insanlar olduğunu yaşayarak öğrendim."

Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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