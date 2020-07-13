Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı - Son Dakika

Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı

Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, düzenlenen törenle görevine başladı.

Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, düzenlenen törenle görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Karslı'nın göreve başlaması münasebetiyle Başkanlıkta bir tören düzenlendi. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karslı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının birçok alanda millete hizmet verdiğini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlıkta görev yapmanın önemine değinerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece seksen bir ilimiz dokuz yüz yirmi iki ilçemiz değil, artık yurt dışında da yüzün üzerinde ülkede teşkilatlanmış, din-i mübin-i İslam'a hizmet noktasında büyük bir gayretin içerisinde olan kurumdur" dedi.

Karslı'nın uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yaptığını belirten Başkan Erbaş, "Allah hayırlı eylesin, Cenab-ı Hak utandırmasın" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı gibi önemli bir göreve uygun görmelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, "Sorumluluğumuz oldukça ağır. Rabb'im bizlere kuvvet, kudret ve kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş'in dua ettiği törene, Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen ve Başkanlığın üst düzey yöneticileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı - Son Dakika

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 03:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karslı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]