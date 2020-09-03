Karslı Gamze, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Karslı Gamze, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

KARS'ta yaşayan Gamze Çınar (20), KOSGEB'in düzenlediği online girişimcilik eğitimini tamamlayarak kendi işini kurdu.

Karslı Gamze, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu, System.String[]

KARS'ta yaşayan Gamze Çınar (20), KOSGEB'in düzenlediği online girişimcilik eğitimini tamamlayarak kendi işini kurdu. KOSGEB'den aldığı 150 bin liralık hibe ve ailesinin sağladığı destekle küçük sanayi sitesinde kağıt bardak üretimine başlayan Çınar, hedefinin yatırımını büyütmek olduğunu söyledi.

Çınar ailesinin 3 kızından en büyüğü olan Gamze Çınar, 26 Ocak günü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) pandemi sebebiyle online düzenlediği girişimcilik eğitimine katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan Gamze Çınar, kendi işini kurmak için hazırladığı kağıt bardak üretimi projesini kuruma sundu. KOSGEB tarafından desteğe uygun bulunan projeye 150 bin lira hibe verilmesi sonrası Çınar, yatırımını gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Ailesinden de 400 bin lira destek alan Çınar, küçük sanayi sitesinde açtığı iş yerinde bir çalışanıyla kağıt bardak üretimine başladı. Günde 40 bin bardak üreten Çınar, sadece Kars'tan değil bölge il ve ilçelerinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Çocukluğundan beri girişimcilik ve üretime ilgi gösterdiğini bu konuda ancak ilk adımı bu yıl atmayı başardığını söyleyen Çınar, "Bir kadın olarak kendime en uygun girişimcilik alanını seçmeye çalıştım. KOSGEB'e 26 Ocak'ta başvuru yaptım. KOSGEB'in online eğitimlerine katıldım. Girişimcilik belgemi de bu dönemde aldım. Daha sonra yapacağım işle alakalı projemi hazırladım. Sunduğum projemin kurul tarafından uygun bulunması ile işe konularak, üretime başladım. Ama pandemi süreci, makinenin yurtdışından gelmesi gibi süreçler sonunda üretime 2 hafta önce başlayabildik. Günde 40 bin adet bardak üretebiliyoruz. Tek personel çalıştırabiliyoruz. KOSGEB imkanlarıyla tek makine aldığımız için çok fazla bir üretim yapamıyoruz ama 40 bin civarında bardak üretiyoruz. Ürettiğim karton bardaklara başta Kars olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinin birçok ilinden talep var. Almış olduğumuz makinenin ilimizde başka bir örneği yok. Üretim kapasitesi açısından bölgede bir ilki başardık. Projenin hayata geçirilmesinde ailemin ve devletimin büyük katkısı oldu. Bu destek sayesinde kendi işimi kurarak hem hayalimdeki işin sahibi oldum hem de işletmemde 1 kişiyi istihdam etmeye başladım. Hayalimin gerçekleşmesinde özellikle ailemin ve KOSGEB yetkililerinin büyük katkısı oldu" diye konuştu.Kendi işinin patronu olan Gamze Çınar, hedefinin makine sayısını artırarak, üretimi çoğaltıp sektörde iyi bir yer elde etmek olduğunu söyledi. KIZIMIN TEK HAYALİYDİGamze Çınar'ın babası Davut Çınar da, kızının kendi işinin patronu olmasının güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Kızımın tek hayali buydu. Girişimcilik ruhu vardı. Bizde ona yardımcı olmaya çalıştık ve böyle bir işyeri açmaya karar verdik. Üç kız çocuğu babasıyım bu da gurur verici bir şey. Yani bütün ailelerin, bütün gençlerin böyle bir girişimcilik ruhu altında hedeflerinin olmasını isterim. Kızım inşallah onlara güzel bir örnek olur" dedi.Karslı hemşehrilerinden destek isteyen baba Çınar, "Masrafımız bayağı büyük oldu. Kars ili ve çevre illerdeki bütün illere göndermeye çalışacağız. Tabi bunlar işyerimizin ayakta durması belirli kişilerin buradan talepleri olmasına bağlıdır. Biz işyerini Kars ilinde açtık ve Kars halkının bize yardımcı olmasını istiyoruz. KOSGEB'in girişimcilere yardımcı olması gerçekten çok güzel. Yani insanları belli bir noktadan sonra teşvik ediyor ve ettikten sonra da işyerleri devam ediyor. İlimize baktığımızda üretici firma adı altında pek fazla büyük firma yoktur, genelde Kars ilimizin tüketime dayalı bir yer olduğunu gördük. Bizde kızımın isteği üzerine KOSGEB desteği ile üretime başvurduk. Çünkü üretici olmak her zaman daha iyidir" diye konuştu.


Çınar, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karslı Gamze, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

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