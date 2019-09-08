Son Dakika Haberleri: Karslı gençten kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi
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Karslı gençten kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi

1 saat önce

Kars'ta bir genç, kız arkadaşına Bisiklet Parkuru'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Karslı gençten kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi, System.String[]

Kars'ta bir genç, kız arkadaşına Bisiklet Parkuru'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifine genç kız 'evet' cevabını verdi.


Kars'ta yaşayan Serkan Acar, kız arkadaşı Cansu Şık'a arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırladı. Kars Kalesi altındaki Bisiklet Parkuru'na gelen gençler, burada önce yere çiçeklerle kalp yaptı. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Serkan Acar, ardından kız arkadaşı Cansu Şık ile buluştu. Acar, genç kıza daha önceden hazırladıkları kalbin içerisinde yakılan meşaleler eşliğinde evlilik teklifi yaptı. Bir anda şaşıran genç kız, kısa süreli duraksamanın ardından evlilik teklifine 'evet' dedi. Serkan Acar'a sarılan Cansu Şık'rn mutluluğu yüzüne yansıdı.


Arkadaşlarıyla birlikte böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Serkan Acar, "Çok mutluyum, sevdiğimle mutlu olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra da mutlu olmaya çalışacağım inşallah, arkadaşların sayesinde yaptık bunları, arkadaşlar önerdi. Biz ona göre yaptık. Her şey çok güzel oldu" dedi.


"Böyle bir şey bekliyordum"


Böyle bir şeyi teklifi beklediğini belirten Cansu Şık ise, "Böyle bir şey bekliyordum. Ama şu an için beklemiyordum. Bütün emekler için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Tek kelimeyle harikaydı" diye konuştu. - KARS

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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