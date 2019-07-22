Karslı ikizler ikinci yerleştirmeyi bekleyecek

2019 LİSELERE Giriş Sınavı (LGS) Tercih sonuçları belli oldu. Tüm sorulara doğru cevap vererek şampiyon olan Kars Sarıkamışlı ikizlerden Adil Karadağ Kartal İmam Hatip Lisesi'ne, 469.8066 puan alan ikizi Yunus ise Erzurum Fen Lisesi'ne yerleşti. Baba Hacı Karadağ, çocuklarının aynı şehirde okumasını istediğini belirterek ikinci yerleştirmeye müracaat edeceklerini söyledi. Iğdır'ın ikizlerinden Hatice Kübra Güneş ise ilk tercihi olan Galatasaray Lisesi'ne yerleşti.Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra bugün de yerleştirme sonuçları belli oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde yaşayan ikizlerden Adil Karadağ 500 tam puan alarak LGS'nin 565 şampiyonundan birisi oldu. İkizi Yunus ise 4 yanlış ve bir boş cevapla 469.8066 puan alabildi. Adil, Ankara Fen Lisesi'ni isterken aynı şehirde okuyan ikizi de Ankara'daki okulları tercih etti.Milli Eğitim Bakanlığı'nca bugün açıklanan ilk yerleştirme sonuçları Sarıkamışli ikizler Adil ve Yunus'u memnun etmedi. Adil Karadağ Kartal İmam Hatip Lisesi'ne, Yunus ise Erzurum Fen Lisesi'ne yerleştirildi. Sonuçların istedikleri gibi olmadığını belirten Baba Hacı Karadağ, çocuklarının Ankara'daki okulları istediğini söyledi. Hacı Karadağ, ikizlerin aynı okul olmasa bile aynı şehirde okumalarını istediğini belirterek, ikinci yerleştirmeye müracaat edeceklerini bildirdi.IĞDIRLI ŞAMPİYON GS ANADOLU LİSESİ'NELGS'nin Iğdırlı şampiyonu Hatice Kübra Güneş ise ilk tercihi olan Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Hatice Kübra'nın sınavdan 422 puan alabilen ikizi Cafer Sadık ise tercihte ilk sıraya yazdığı Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde okuyacak. İkizlerin coğrafya öğretmeni babası Hüseyin Güneş, kızı ve oğlunun ilk tercihlerine yerleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.MUŞ'UN BİRİNCİSİ KADIKÖY ATATÜRK FEN LİSESİ'NEMuş merkeze bağlı Süznüt köyünde yaşayan ve sınavda yanlış cevapladığı bir soru sebebiyle Türkiye şampiyonlanları arasına giremeyen Mesut Kılıç, 4'üncü tercihine yerleşti. Baba Turan Kılıç, oğlunun ilk tercihinin Ankara Fen Lisesi olduğunu belirterek, "Listede 4'üncü sırada olan İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'ne yerleşti. Çocuğum orada yatılı okuyacak" dedi.