Karslı iş adamından çiftçilere 24 ton gübre desteği - Son Dakika

Karslı iş adamı çiftçilere 24 ton ücretsiz gübre dağıttı.

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, "Anadolu'nun Bereketli Toprakları Yeniden Filizlensin" sloganıyla Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığına ihtiyaç sahibi çiftçiler için ücretsiz 24 ton gübre gönderdi.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yaptığı açıklamada bu zor günlerde çiftçilere yapılan destek için teşekkür etti.

Gök, "Karslı iş adamımız Sezgin Baran Korkmaz, Sarıkamış'a 24 ton gübre gönderdi. Bizler de organik 24 ton gübreyi çiftçi kayıt sistemi üzerinden çiftçilerimizle paylaştık. Paylaşım yaparken Sarıkamış Kaymakamlığı Vefa Sosyal Grubu bilgileri dahilin de beraber çalışarak listeleri belirledik. Şuanda çiftçilerimize ücretsiz gübreleri dağıtıyoruz. İşadamı Sezgin Baran Korkmaz beye 4 bin çifti adına teşekkür ederim" dedi.

Gönderilen gübreler Sarıkamış Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sarıkamış Ziraat Odası çalışanları tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine göre Sarıkamış'a bağlı 55 köyde ve 7 Mahalle de çiftçilere dağıtıldı. - KARS