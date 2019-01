Karslı Kadın Muhtardan Örnek Davranış

Karslı kadın muhtar, "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa Sende As" sloganıyla başlattığı kampanya yoğun ilgi görürken, ihtiyaç sahipleri ise ihtiyaçlarını alış-veriş yapar gibi karşılamanın sevincini yaşıyor.Kars iki kadın muhtarından birisi olan Merkez Mahallesi Muhtarı Besra Uluçay, başlattığı "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa Sende As" kampanyasıyla maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Kampanya vatandaşlardan da yoğun destek gördü.Muhtar Besra Uluçay'ın başlattığı kampanyaya vatandaşlar ve üniversite öğretim görevlileri kullanmadıkları malzemeleri muhtarlığa getirerek destek veriyor.Muhtarlık görevini yürüttüğü günden itibaren vatandaşlarla iç içe olan Muhtar Besra Uluçay, "Hepimizin evinde ihtiyacımız olan veya olmayan, giydiklerimiz, giymediklerimiz var. Daha önce böyle öyle bir kampanyaya başlatmıştım. Baktım duyarlı hemşehrilerim de destek veriyor. Kampanyayı devam ettirdim. Gerçekten hayırsever vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyalarını temizletip, bize getiriyor. Bende muhtarlık binasında bunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriyorum. Herkes çok memnun, çünkü gelen vatandaşlar, çayını içiyor. Sohbet ediyoruz. İhtiyacını alıp gidiyor" dedi.Muhtarlığı vatandaşların hizmetine açan Besra Uluçay, muhtarlığa işi için gelen vatandaşlara, çay, kek ikram ediyor. Vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kapısının 24 saat vatandaşlara açık olduğunu ifade eden muhtar Besra Uluçay, vatandaşlara hizmet etmek için muhtar olduğunu sözlerine ekledi. Uluçay, kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.Öte yandan maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Muhtar Besra Uluçay'ın Merkez Mahallesi Muhtarlık Bürosu gelerek ihtiyacını beğenerek karşılıyor. Muhtar Uluçay'ın "İhtiyacın Varsa Al, İhtiyacın Yoksa Sende As" kampanyası soğuk kış gününde vatandaşların yüzünü güldürüyor. - KARS