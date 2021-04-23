Minikler 23 Nisan'ı bayrak ve balonlarla süsledikleri evlerinde kutladı - Son Dakika

Kars'ta çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk bayrağı ve balonlarla süsledikleri evlerinde kutladı.

Evlerinin camlarını akşamdan süsleyen çocuklar, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı.

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Eflal Irmak İrak, 23 Nisan'da evde durmak istemediğini ancak Kovid-19 nedeniyle evde kaldığını belirterek, "23 Nisan'ı böyle evde geçirmek istemiyorum, dışarıda geçirseydim daha mutlu olurdum ama mecburum. Zaten mecbur olmasam bugün beni kimse evde tutamazdı, güzel ama eski 23 Nisanlardaki gibi mutlu değilim." dedi.

Kağızman ilçesinde ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner ve okul müdürleri 23 Nisan'da doğan çocukların evlerine giderek doğum gününlerini kutladı.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayten Can da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinde işaret diliyle 23 Nisan marşını okudu.