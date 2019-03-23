Son Dakika Haberleri: Karslı Mirza'nın Oyuncak Mutluluğu Hem Duygulandırdı Hem Güldürdü

Karslı Mirza'nın Oyuncak Mutluluğu Hem Duygulandırdı Hem Güldürdü

35 dakika önce

Kars'ta bir aracın bagajın oyuncakları gören küçük Mirza'nın yüzündeki mutluluk hem duygulandırdı hem de güldürdü.

Karslı Mirza'nın Oyuncak Mutluluğu Hem Duygulandırdı Hem Güldürdü, System.String[]
Kars'ta bir aracın bagajın oyuncakları gören küçük Mirza'nın yüzündeki mutluluk hem duygulandırdı hem de güldürdü.

Kars'ta, "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtan gönüllülerden oyuncak almak için aracın yanına gelen Mirza, bir bagaj oyuncağı görünce önce şaşırdı. Ardından bagajdan oyuncak itfaiye aracını alan Mirza'nın mutluluğu görenleri hem duygulandırdı hem de güldürdü. Şaşkın tavırlarla oyuncak alan Mirza'nın tedirgin halleri sosyal medyada 4 günde 59 bin 398 kişi görüntüledi.

Kars'ta 2 yıl önce "Bir Oyuncak da Sen Ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak vermek için kampanya başlatan gönüllüler, çocukların yüzünü güldürüyor.

Gönüllüler, kampanya çerçevesinde sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları bir otomobilin bagajına yükleyerek gittikleri köylerde çocuklara veriyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı Değerinin Altında Döviz Almak İsteyince Dolandırıldı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin Doğum Gününü Kutladı, Sosyal Medya Yıkıldı Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 13:52:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karslı Mirza'nın Oyuncak Mutluluğu Hem Duygulandırdı Hem Güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]