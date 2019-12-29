Karslı Mirza'ya sürpriz doğum günü ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karslı Mirza'ya sürpriz doğum günü ziyareti - Son Dakika

Karslı Mirza'ya sürpriz doğum günü ziyareti

6 saat önce

KARS'ta bir aracın bagajındaki oyuncakları görünce yüzüne yansıyan mutluluğuyla Türkiye'nin gönlünde taht kuran Mirza Yılmaz'ı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya platformu 5'inci yaş gününde bir kez daha mutlu etti.

Karslı Mirza'ya sürpriz doğum günü ziyareti, System.String[]

KARS'ta bir aracın bagajındaki oyuncakları görünce yüzüne yansıyan mutluluğuyla Türkiye'nin gönlünde taht kuran Mirza Yılmaz'ı 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya platformu 5'inci yaş gününde bir kez daha mutlu etti.

Kars'ta, 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü projeyle çocuklara oyuncak dağıtan Taner Güneş, Mirza Yılmaz'ı İstanbul'daki takipçileriyle birlikte 5'inci yaş gününde ziyaret etti. Sarıkamış'ın Başköy köyüne giderek Mirza Yılmaz'a oyuncak ve çeşitli hediyeler veren Taner Güneş ve beraberindeki Sema Eroğlu ve Emre Aydın, küçük çocuğu görmekten büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Mirza, bu ziyarette de oyuncak dolusu arabadan kepçe ve TIR aldı. Mirza'ya ayrıca, İstanbul'dan Muazzez Sarıçimen'in (82) gönderdiği süveter ile çeşitli hediyeler de teslim edildi.

Mirza'nın annesi Sidal Yılmaz, eşi Cüneyt Yılmaz'ın Ordu'da inşaat işlerinde çalıştığını, 3 çocuğuyla birlikte Başköy'de yaşadıklarını söyledi. Mirza'yı yaş gününde ziyaret eden Taner Güneş'e teşekkür ederek çok mutlu olduklarını belirtti. Güneş de, Mirza'ya hayırlı ömürler ve ömür boyu mutluluklar dileyerek, bütün takipçilerine teşekkür etti.

Mirza'yı evinde ziyaret eden Sema Eroğlu da Mirza'yı çok sevdiklerini ve İstanbul'dan kendisine bol bol selam getirdiklerini ifade etti.

Mirza Yılmaz, geçen yıl oyuncak dolusu arabasıyla köye giden Taner Güneş'in yanına giderek bir bagaj dolusu oyuncağı görünce önce şaşırması, ardından bagajdan oyuncak itfaiye aracını almasıyla yaşadığı sevinciyle tanınmıştı.

KÖY KÖY OYUNCAK DAĞITIYOR

Öte yandan Kars'ta 1,5 yıl önce 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sloganıyla sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla takipçilerin gönderdiği oyuncakları köy köy gezerek çocuklara dağıtan Taner Güneş, tüm boş vaktini bu işe ayırıyor. Gönüllülerin, kampanya çerçevesinde sosyal medya aracılığıyla gönderdikleri oyuncakları bir otomobilin bagajına yükleyerek gittiği köylerde çocuklara veriyor.


Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:34 Kaynak: DHA
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