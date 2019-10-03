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Karslı öğrenciler Bakan Turhan'a seslendi

23 dakika önce

Karslı öğrenciler Bakan Turhan'a seslendi İnternetleri çekmeyen öğrenciler video çekip sosyal medyada paylaştıKARS - Kars'ta yaşları 10 ile 15 arasında değişen öğrenciler, köylerinde internet çekmeyince çektikleri videoyu Selim'de sosyal medyadan paylaşarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet...

Karslı öğrenciler Bakan Turhan'a seslendi

İnternetleri çekmeyen öğrenciler video çekip sosyal medyada paylaştı

KARS - Kars'ta yaşları 10 ile 15 arasında değişen öğrenciler, köylerinde internet çekmeyince çektikleri videoyu Selim'de sosyal medyadan paylaşarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a seslerini duyurmak istedi.

Kars'ın Selim İlçesine bağlı Başköy'de bir grup öğrenci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yaptıklarını ve öğretmenlerinin verdiği ev ödevlerini aksatmadan yaptıklarını, bazı ödevlerin ise araştırma ödevi olması nedeniyle internet kullanımı gerektirdiği ileri sürerek bir video çektiler. Öğrenciler çektikleri video sosyal medyadan paylaşarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a yardım istedi.

Kendilerinin çektiği video ile Bakan Turhan'a seslenen Kerem Can Tepe, "Sayın Bakanımız sizden ricamız buraya bir tane verici koyar mısınız? Lütfen. Evimize gidiyoruz hoca ödev veriyor, internet ödevi, biz yapamıyoruz. Okulun oraya kadar yürümemiz gerekiyor. Okul da bize çok uzak, sadece orada çekiyor. Bir de köyümüzde telefonlar hiç çekmiyor" dedi.

Karslı öğrenciler Bakan Turhan'a seslendi

Selim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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