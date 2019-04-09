Karslı Öğrenciler Nevşehir'i Gezdi

İçişleri Bakanlığı
'nın 180 günlük eylem planı kapsamında yer alan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Karslı öğrenciler, Nevşehir
gezisine gönderildi.
Proje kapsamında; önce Kayseri
'ye ardında da Nevşehire geçen 40 öğrenci ve 5 idareciden oluşan 45 kişilik grup, Nevşehir'in ilçeleri başta olmak üzere Güvercinlik
Vadisi, Göreme
Açık Hava Müzesi, Paşabağ Ören
yerleri, Dervent Vadisi, Üçgüzeller, Kaymaklı Yer Altı Şehri, Hacı Bektaş Veli
Müzesi gibi tarihi ve turistik mekanlarda ağırlanan öğrenciler, Jandarma
At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından Eğitimli Köpek Gösterisini izleyerek, Avanos
Çanak Atölyesi'nde çalışmalara katıldı.
Katıldıkları gezi programından memnun ayrılan öğrenciler, kendilerini Nevşehir gezisine gönderen Vali Türker Öksüz
ile Nevşehir'de kendileriyle yakından ilgilenen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
ve diğer görevlilere teşekkür ettiler.
Öte yandan "Biz Anadolu'yuz Projesi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altıdaki 50 bin katılımcının Türkiye
'nin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanacak. Proje ile iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedefleniyor. - KARS