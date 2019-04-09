Son Dakika Haberleri: Karslı Öğrenciler Nevşehir'i Gezdi

Karslı Öğrenciler Nevşehir'i Gezdi

41 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planı kapsamında yer alan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Karslı öğrenciler, Nevşehir gezisine gönderildi.

Karslı Öğrenciler Nevşehir'i Gezdi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planı kapsamında yer alan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Karslı öğrenciler, Nevşehir gezisine gönderildi.

Proje kapsamında; önce Kayseri'ye ardında da Nevşehire geçen 40 öğrenci ve 5 idareciden oluşan 45 kişilik grup, Nevşehir'in ilçeleri başta olmak üzere Güvercinlik Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ Ören yerleri, Dervent Vadisi, Üçgüzeller, Kaymaklı Yer Altı Şehri, Hacı Bektaş Veli Müzesi gibi tarihi ve turistik mekanlarda ağırlanan öğrenciler, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından Eğitimli Köpek Gösterisini izleyerek, Avanos Çanak Atölyesi'nde çalışmalara katıldı.

Katıldıkları gezi programından memnun ayrılan öğrenciler, kendilerini Nevşehir gezisine gönderen Vali Türker Öksüz ile Nevşehir'de kendileriyle yakından ilgilenen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve diğer görevlilere teşekkür ettiler.

Öte yandan "Biz Anadolu'yuz Projesi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altıdaki 50 bin katılımcının Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanacak. Proje ile iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedefleniyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Güvercinlik, Kayseri, İçişleri Bakanlığı, Nevşehir, Yaşam
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