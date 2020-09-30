Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor - Son Dakika

Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor

Kars'ta ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan serada organik sebze ve meyve yetiştiriyor.

Kars'ta ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan serada organik sebze ve meyve yetiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan Tasarım-Beceri Atölyeleri kapsamında Kars'ın Dikme köyündeki Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu bahçesinde bir süre önce sera ve botanik bahçesi oluşturuldu.

Okul bahçesini bostana dönüştürerek sebze ve meyve eken öğrenciler, yaz sezonu boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri ürünleri öğretmenleriyle hasat etmenin heyecanını yaşıyor.

Domates, biber, fasulye, çilek gibi sebze ve meyvelerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık eden öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gruplar halinde serada vakit geçiriyor.

"Her öğrencinin bir ağacı var"

Okul Müdürü Yasin Çalışır, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nden sonra çalışmalara başladıklarını ve önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Kafkas Üniversitesinin destekleriyle okul bahçesinde sera oluşturduklarını ifade eden Çalışır, şöyle konuştu:

"İlk başta 2018 öğretim programında belirtilen hedefler doğrultusunda fen ve teknoloji dersinde yeni alana özgü becerilerden olan bilimsel süreç, yaşam, mühendislik ve tasarım becerileri, girişimcilik gibi yeni alanlara uyum sağlama ve uygulama çalışmalarına başladık. Çalışmalar sonucunda okulumuzda 14-15 çeşit meyve elde ettik, seramızda 4 çeşit biber, 4 çeşit domates, 2 çeşit salatalık, patlıcan, çilek, İspir fasulyesi, mısır, turşuluk kornişon ürettik."

Çalışır, öğrencilerin tarım alanında birçok şey öğrendiğini ve zaman zaman dersleri sera ve bahçede yaptıklarını belirterek, "15-20 ay seradan faydalandık. Öğrencilerimiz de en azından damlama sistemi, domates nasıl yetişir, salata nasıl yetişir bunları öğrenmiş oldu. Her öğrencinin bir ağacı var, zaten severek yapıyorlar." dedi.

Öğrencilerden Buket Atalay da serada hem öğrendiklerini hem de eğlenerek keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Meyve ve sebze yetiştiriciliğini öğrendiklerini dile getiren Atalay, "Serada, bahçede ektiğimiz ürünlerin nasıl yetiştiğini öğreniyoruz. Derste öğrendiklerimizi burada pratikte yapıyoruz. Daha kalıcı öğreniyoruz ve daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor
Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor
Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor
Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor

Domates, Atama, Kars, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karslı öğrenciler, okul bahçesindeki serada organik sebze ve meyve üretiyor - Son Dakika

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