Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği - Son Dakika

Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği

6 saat önce

Kars'ta öğrenciler Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören depremzedelere gönderilmek üzere gıda kolileri hazırladı.

Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği, System.String[]

Kars'ta öğrenciler Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören depremzedelere gönderilmek üzere gıda kolileri hazırladı.


Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı mağdur durumda olan afetzedelere, Yenişehir İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin destekleriyle hazırladıkları içerisinde gıda malzemeleri olan kolileri AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim ettiler.


Yenişehir İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan içerisi gıda malzemesi dolu koliler, AFAD'ın aracılığıyla Elazığ'a ulaştırılacak.


Yenişehir İlkokulu öğrencilerinin örnek davranışına öğretmen ve velilileri duygulandırdı. - KARS

Yenişehir, Elazığ, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken kayağı anket sorusu oldu 17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karslı öğrencilerden Elazığ'a yardım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]