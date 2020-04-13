Karslı öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı
6 saat önce
Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.
Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.
Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen korona virüsten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti.
Evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler kendi imkanları ile çektikleri videoyu bir araya getirerek klip yaptılar. Öğretmen ve öğrenciler video kliplerinde evde kalmanın önemine dikkat çektiler. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:39 Kaynak: İHA
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