Son Dakika › Genel › Karslı öğretmen ve öğrencilerden 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika
Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı
6 saat önce
Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.
Karslı öğretmen ve öğrencilerden "Evde Kal" çağrısı
KARS - Karslı öğretmen ve öğrenciler, çektikleri klip ile vatandaşları 'evde kal'maya davet etti.
Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen corona virüsten korunmak için herkesi evde sanatla kalmaya davet etti.
Evlerinde uzaktan eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler kendi imkanları ile çektikleri videoyu bir araya getirerek klip yaptılar. Öğretmen ve öğrenciler video kliplerinde evde kalmanın önemine dikkat çektiler.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı