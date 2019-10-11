Son Dakika Haberleri: Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

16 dakika önce

Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekKARS - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Karslı taksicilerden destek geldi.

Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

KARS - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Karslı taksicilerden destek geldi.

Cuma namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taksiciler, taksilerine Türk bayrakları asarak konvoy yaptı.

Taksiciler adına açıklama yapan Kadir Yeniaras, "Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na biz de taksiciler olarak destek veriyoruz. Bizler gerek kendimiz, gerek ticari araçlarımızla her zaman ülkemizin, ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. Rabbimizden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçiklerimize muzaffer eylemesini diliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle olsun. Türkiye gibi bizlerde üzen kahraman şehidimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Vatana canımız feda, hepimiz bir bayrak altında yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Daha sonra kortej eşliğinde kornalar çalarak şehir turu atan taksiciler, Garnizon Şehitliği'ne geldi. Burada şehitler için dua eden taksiciler, Faikbey Caddesi'nde geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda destek konvoyuna son verdiler. Kent turu atan taksicilere vatandaşlarda destek verdi.

Karslı taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, PKK, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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