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Karslı Tazegül

6 saat önce

Başrolü Mehmet Usta'nın üstlendiği "Kar Kırmızı" adlı filmin çekimleri Kars'ta yapıldı.

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Başrolü Mehmet Usta'nın üstlendiği "Kar Kırmızı" adlı filmin çekimleri Kars'ta yapıldı. Mehmet Usta'nın Yusuf karakterine hayat verdiği filmde Özge Gürel de Yusuf'un eşi Tazegül'ü oynadı.

Mehmet Usta, Özge Gürel, Kars, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04 
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