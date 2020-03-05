Karslı Tazegül
6 saat önce
Başrolü Mehmet Usta'nın üstlendiği "Kar Kırmızı" adlı filmin çekimleri Kars'ta yapıldı.
Başrolü Mehmet Usta'nın üstlendiği "Kar Kırmızı" adlı filmin çekimleri Kars'ta yapıldı. Mehmet Usta'nın Yusuf karakterine hayat verdiği filmde Özge Gürel de Yusuf'un eşi Tazegül'ü oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:04
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