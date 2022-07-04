Karslı vatandaş her gün tilki besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karslı vatandaş her gün tilki besliyor

04.07.2022 13:04
Karslı vatandaş her gün tilki besliyor

Karslı vatandaş her gün tilki besliyorKARS Kars'ta köye karını doyurmak için inen tilkiyi, vatandaş eliyle besliyor.

Karslı vatandaş her gün tilki besliyor

KARS Kars'ta köye karını doyurmak için inen tilkiyi, vatandaş eliyle besliyor.

Kars merkez Esenyazı köyünde yaşayan Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, hem karnını doyuruyor. Hem de aile ile gönül bağı kuruyor.

Her gün aynı saatlerde Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, avluya kadar girerek, içeride kendisi için poşet içerisinde bırakılan yiyecekleri alıp dışarı çıkarak karnını doyuyor. Bazen de aileye ait içerisinde yiyecek olmayan poşetleri alıp kaşan tilki ile aile arasında renkli anlar yaşanıyor. Köye geldiğini ifade eden Adem Turan, "Köye geldim, baktım tilki yaklaştı. Ekmek uzattım, hayvan aç, ekmeği uzattıkça o da yedi. Önce çekinerek geliyordu. Daha sonra alıştı geldi. Bakıyoruz birkaç saat ortadan kayboluyor. Daha sonra bakıyorum kapıya gelmiş. Resmen aynı bir evcil hayvan gibi, oynamayı seviyor. Köyde fazla köpekte yok. Kaçmıyor, sevimli bir şey" dedi.

Öte yandan her gün Adem Turan'ın evine gelen kızıl tilki, burada karnını doyurduktan sonra doğal ortamına dönüyor. Turan ailesi tilki evlerinin önüne gelmediği zaman merak ederek bekliyor.

YORUMLAR
500
Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor Kars'ta 'dilenci' operasyonu Kars'ta 'dilenci' operasyonu
Kaynak: İHA

Adem Turan, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karslı vatandaş her gün tilki besliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 13:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: Karslı vatandaş her gün tilki besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement