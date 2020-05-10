Karslı vatanseverden şehit annelerine duygu yüklü kutlama - Son Dakika

Karslı vatanseverden şehit annelerine duygu yüklü kutlama

Bizleri oğlun yerine koy annem

KARS - Kars genelindeki şehit annelerinin Anneler Gününü çiçek, çikolata, başörtü, kolonya ve bir mektuptan oluşan hediye paketiyle kutlayan vatansever şehit annelerine duygulu anlar yaşattı.

Karslı vatansever Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini unutmadı. İsminin gizli kalmasını isteyen vatansever, şehit annelerinin kapısını çiçek, çikolata, başörtü, kolonya ve bir mektuptan oluşan hediye paketiyle çaldı.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay, vatansever Karslının isteği üzerine şehit annelerinin kapısı tek tek çalarak Anneler Gününü kutladı.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit anneleri, bu ziyaretin anlamının kendileri için çok büyük sevinç ve mutluluk olduğunu dile getirdiler.

Vatansever vatandaşın, kaleme aldığı şehidin silah arkadaşı temalı şehit annelerine ithafken yazdığı mektup duygulu anların yaşanmasına da neden oldu.

"Bizleri oğlun yerine koy annem!"

İsminin açıklanmasını istemeyen Karslı vatansever şehit annelerine gönderdiği ve Sevgili Annem diye başlayan mektupta; "Bugün senin günün. Bu mübarek Ramazan ayının bu güzel gününde senin bir yanın eksik değil annem, vatan hainleri senin bir evladını almış olsa da senin binlerce evladın var ve biz senin evlatların olarak her zaman yanınızdayız annem. Sakın ağlama annem, sana düşen gözyaşı değil, şehidinle gurur duymaktır. Biliyoruz, kendi oğlun gibi olmayacak ama bizleri oğlunun yerine koy ve bu mübarek günde senin her zaman yanında olduğumuzu bil. Anneler Günü'nü kutlar, ellerinden öperim annem" diye duygularını dile getirdi.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay ise yaptığı açıklamada, "İsminin gizli kalmasını isteyen vatansever bir Karslı hemşerimiz hem içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında hem de bugünün Anneler Günü olması nedeniyle derneğimiz aracılığıyla Kars genelindeki şehit annelerinin Anneler Gününü kutlamak istedi. Biz de bu onur ve gurur verici olaya şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatansever hemşerimizin gönderdiği mektup ve hediyeleri annelerimize ulaştırdık. Hemşerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi

Ayrıca derneğin belirlemiş olduğu 22 şehit ve gazi ailesine de gıda yardımı yapan vatansever Karslının kimliği şehirde merak konusu oldu.