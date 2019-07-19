Son Dakika Haberleri: Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
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Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı

2 saat önce

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği 'Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi" başlı haberi duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı, System.String[]
İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği 'Kars'ta yaşlı çiftin tek odada yaşam mücadelesi" başlı haberi duyarlı vatandaşları harekete geçirdi.

İHA'nın haberi ardından harekete geçen duyarlı vatandaşlar, Susuz'a bağlı Yolboyu Köyü'nde yaşayan kalp hastası Zernişan ve Zeki Şimay çiftinin evine giderek çifti durumlarını yerinde gördü. Daha sonra çifti evlerinden alan duyarlı vatandaşlar çifti Kafkas Üniveristesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirerek tedavisini yaptır.

Kars Oteller ve Lokatacılar Derneği (KARSSOD) Başkanı Halit Özer'in bizzat ilgilendiği Zernişan ve Zeki Şimay, çifti muayeneleri yapıldıktan sonra köylerine götürüldü. Çifte hayırseverlerin bir de ev yağacağı öğrenildi. - KARS
İhlas Haber Ajansı, Susuz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
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