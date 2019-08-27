Karslı yelkenciler Ahlat'tan madalya ile döndü

Kars Valiliği Yelken Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Ahlat'ta yapılan Yelken Yarışlarından madalya ile döndü.



Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye Yelken Federasyonun düzenlediği TYF Ahlat Yelken Yarışları 7 ilden 77 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Adana, Bitlis, Fethiye, Kars, Rize, Trabzon ve Van'dan gelen sporcuların 3 günlük mücadelesi sonucunda madalyalar sahiplerini buldu.



Antrenörler Yalçın Meço, Eda Tekel ve Tuse Maltepe'nin gözetiminde 6 sporcuyla Kars'ı temsil eden Kars Yelken Kulübü de kürsüdeki yerini aldı. İlk kez yarışmaya katılmanın heyecanını yaşayan sporcular, yarışları başarıyla tamamladı. Karslı yelkenci Gülümsu Kızıltaş, Optimist Junior Kız kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Yine aynı kategoride Sümeyye Atbaş dördüncü oldu. - KARS