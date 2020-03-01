Karslı yüzücülerde Analig heycanı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karslı yüzücülerde Analig heycanı - Son Dakika

Karslı yüzücülerde Analig heycanı

6 saat önce

Kars'ta, 7-8 Mart 2020 tarihinde Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakaları elemeleri yapıldı.

Karslı yüzücülerde Analig heycanı, System.String[]

Kars'ta, 7- 8 Mart 2020 tarihinde Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakaları elemeleri yapıldı.


Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 65 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Analig Kars İl Seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


Dereceye giren sporcular, Kars'ı 7-8 Mart 2020'de Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakalarında temsil edecek.


Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerde yüzücülerin mücadelesi nefesleri keserken, yarışma sonucu dereceye giren sporcular ödüllendirildi. - KARS

Malatya, 8 Mart, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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