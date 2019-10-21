Son Dakika Haberleri: Karslılar Dereiçi bölgesinin ava yasaklanmasını istiyor
Son Dakika Yaşam Karslılar Dereiçi bölgesinin ava yasaklanmasını istiyor

Karslılar Dereiçi bölgesinin ava yasaklanmasını istiyor

1 saat önce

Kars'ta Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü'nün bulunduğu Dereiçi Bölgesi'nin avcılığa yasaklanması isteniyor.

Karslılar Dereiçi bölgesinin ava yasaklanmasını istiyor, System.String[]

Kars'ta Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü'nün bulunduğu Dereiçi Bölgesi'nin avcılığa yasaklanması isteniyor. Özellikle yaban ördeklerinin yoğun olduğu bölgede avcılığın yasaklanmasını isteyen vatandaşlar, Vali Türker Öksüz'den bölgede avcılığın önüne kesmesini bekliyor.


Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte Yaban Ördeği, Pelikan ve çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan bölgede avcıların limit sınırı tanımadığını ifade eden vatandaşlar, "Bölge de çok fazla yavan ördeği var. Av sezonuyla birlikte avcılar bölgeye akın etti. Bazı avcılar bilinçsizce avlanıyor. Adeta limit tanımıyor. 10-15 ördek vuruyor. Yetkililer bunun önüne geçmeli ve bu bölgeyi ava kapatmalı" dediler. Dereiçi'nden başlayarak Boğazköye kadar çok sıkı bir şekilde denetim yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Burada yaban hayvanları insanlardan kaçmıyor. İnsanlardan rahatsız olmuyor. Ancak avcılar bunu fırsat bilerek yaban ördeklerine yaklaşıyor. Tüfekler ateşlenince çok sayıda ördek yere düşüyor. Bu bölge ramsar alanı ilan edilerek kesinlikle avcılığa yasaklanmalı" diye konuştular.


Öte yandan Kars'ta av sezonun açılmasıyla birlikte avcılar da sezonu açtı. Sezon açılışını yağan avcılar da limit aşımının ve izinsiz avlanmanın önüne geçilmesini istiyor. - KARS

Dereiçi, Yaban, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:43 Kaynak: İHA
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