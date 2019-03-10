Son Dakika Haberleri: Karslılar Derneği Şahin'i ve Oruç'u Ağırladı

Karslılar Derneği Şahin'i ve Oruç'u Ağırladı

1 saat önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet Oruç ile birlikte Kars Kafkas Folklor Derneği'ni ziyaret ederek 31 Mart seçimleri için destek istedi.

Karslılar Derneği Şahin'i ve Oruç'u Ağırladı, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet Oruç ile birlikte Kars Kafkas Folklor Derneği'ni ziyaret ederek 31 Mart seçimleri için destek istedi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Baş danışması Saadet Oruç, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Ereğli'de faaliyet gösteren Kars Kafkas Folklor Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Soykant Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir ilgi ile karşılanan AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, dernek yönetimine ve üyelerine 31 Mart seçimlerinden sonra Kdz. Ereğli'de hayata geçireceği projeleri anlattı. Ereğli için hazırladığı ekonomik, kültürel, sosyal ve istihdama dayalı projelerini anlatan Şahin, Kars Kafkas Folklor Derneği gibi kültürel dernekler ile işbirliği yaparak Ereğli'de kültürel etkinliklere birlikte imza atacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet Oruç ise yaptığı konuşmasında, Erol Şahin'in Cumhurbaşkanının Ereğli halkına emaneti olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek kendisine destek istedi.

Kars Kafkas Folklor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Soykant Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise Şahin'in projelerini beğendiklerini belirterek kendisine başarı dileğinde bulundu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Kars, Politika
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