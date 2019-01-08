Karslılar Güne Karla Başladı

Karslılar güne karla başladıKARS - Kars'ta, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Karslılar güne karla başladı



KARS - Kars'ta, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Kar'ta kış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 8 ayı kış olan kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlerken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önünün de kar temizliği yaptı.

Güne kar yağışıyla başladıklarını ifade eden vatandaşlar, "Karsımızın vazgeçilmezi kar, yine geldi. 8 ay kar kış kıyamet, yine devam edeceğiz" dedi.

Kış şartlarının zor olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Kış şartları baya zor geçiyor. Soğuk, her gün kar yağıyor. Memleketimizde 8 ay kış, 4 ay yazımız var. Isınamıyoruz. Zor şartlar altında yaşıyoruz" diye konuştular.

Kars'ta kar yağışı devam ederken vatandaşların da kar mesaisi başladı. Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kaldırımlardaki karı temizledi.

Kar yağışının devam ettiği Kars'a termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi. Kars'ta çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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