Karslılar Metruk Binaların Yıkılmasını İstiyor

Kars'ta özellikle ana caddeler üzerinde bulunan metruk binalar tehlike saçıyor.

Kars'ta özellikle ana caddeler üzerinde bulunan metruk binalar tehlike saçıyor. Vatandaşlar ise metruk binaların yıkılmasını istiyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Mart 2018'de 81 il valiliğine gönderilen "Metruk Binalar Genelgesi" ile bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verilmesinin ardından Kars'ta halen metruk binaların var olduğunu ve çocukları için tehlike saçtığını ifade eden vatandaşlar, terk edilmiş ve sahipleri tarafından hiçbir şey yapılmadan harabe şekilde bırakılan binaların valilik ile belediye tarafından sahipleriyle görüşülerek yıkılması veya yeniden yapılmasını istedi.



Kentte çok sayıda metruk bina bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi başta olmak üzere Kars'ta çok sayıda metruk bina bulunduğu ve özellikle okullar bölgesinde bulunan binalar için kalıcı önlem alınmasını gerektiğini belirttiler.



Metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığına dikkat çeken vatandaşlar, binaların önünden geçerken tedirgin olduklarını söylediler.



Kars'ta tarihi birçok binanın da sahipleri tarafından kaderine terk edildiğini hatırlatan vatandaşlar, "İçişleri Bakanlığı'nın "Metruk Binalar Genelgesi" ile il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri tarafından, metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hızlandırıldığını biliyoruz. Kars'ta böyle bir çalışma başlatıldı mı bilgimiz yok. Çok sayıda boş, sahipleri tarafından terk edilmiş ve yıkılmak üzere olan bina var. Bu yerlerin önünden bizler ve çocuklarımız geçerken korkuyor. ya buralar elden geçirilsin veya yıkılarak boş bırakılsın. En azından içerisinde ne var endişesi olmaz" dediler.



Emniyet Müdürlüğü'nce metruk binaların sık sık kontrol edildiğini de vurgulayan vatandaşlar, "Her yıkık binanın başında polis bekleyemez. Bu binaların sahipleri de duyarlı olmalı. Çoğu zaten Kars'ta yaşamıyor. Binalarını boş bırakmış gitmişler. Çoğu yıkılmış, çoğu defalarca kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Özellikle belediye imar kanunu kapsamında yaptırım uygulamalı" diye konuştular.



Öte yandan Kars'ta başta GAMP Caddesi olmak üzere Atatürk Caddesi, Millet Bahçesi etrafında, Dereiçi KAÜ Konservetuar yolu ile bir çok cadde de metruk bina bulunuyor. - KARS

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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