Son Dakika Haberleri: Karslıların kış mesaisi başladı
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Karslıların kış mesaisi başladı

6 saat önce

Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Kars'ta önceki gün başlayan ve gece sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından vatandaşların da kar mesaisi başladı.


Kars'ta kış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 8 ayı kış olan kentte sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlerken, bazıları ise iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.


"Kar Kars'sız, Kars da karsız olmaz"


Karslı aşık Mahmut Karataş, Kars'ın karsız, karın da Kars'sız olamayacağını söyledi. 'Kar yağar bardan bara' türküsünü söyleyen Aşık Mahmut Karataş, "Kars'a kış geldi. Kış Kars'a yakışır, Kars'a kışa yakışır. Beyaz gelinliğini giymeye başladı Kars, Kars karsız olmaz, kar da Kars'sız olmaz" dedi.


Kars'a kışın geldiğini belirten Ilgar Çiftioğlu, "Tabi kış geldi Kars'a, vaktiydi. Bu da bir güzelliktir. Kar yağdıktan sonra Kars bir başka güzel olur. Eskiden kış 6-8 ay sürerdi. Şimdi 3-4 ay kışımız var. Belki de bu kar hemen kalkar" diye konuştu.


Kar yağışı beraberinde renkli görüntüler de getirdi. Baltık mimari tarihi evler kart postal görüntüler ortaya çıkarırken, kar üzerinde oyun oynayan sokak köpekleri de dikkat çekti.


Kar yağışının etkili olduğu kentte kapalı yol bulunmuyor. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyenin karla mücadele ekipleri yollardaki karı sürekli temizliyor. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Karataş, Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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