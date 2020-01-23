Karslıoğlu: "İş birliği ve desteğimiz sürecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karslıoğlu: 'İş birliği ve desteğimiz sürecek' - Son Dakika

Karslıoğlu: "İş birliği ve desteğimiz sürecek"

6 saat önce

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne (TAYEM) atanan Hatice Bozdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, kurumun hizmet ağının genişlemesi için iş birliği ve desteklerinin süreceğini söyledi.

Karslıoğlu:

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne (TAYEM) atanan Hatice Bozdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, kurumun hizmet ağının genişlemesi için iş birliği ve desteklerinin süreceğini söyledi.


Karslıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, TAYEM'in Adana'da hizmet vermesinin şans olduğunu belirterek, "Bu konuda önemli eğitim alt yapısına sahip olan müdürümüz Hatice Bozdoğan'ın atanmasının son derece isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz. Ülkemizde belli sayıda olan TAYEM'in hizmet ağının genişlemesi için iş birliği ve desteğimiz sürecektir" dedi.


TAYEM Müdürü Hatice Bozdoğan'da kurumun ana faaliyetinin eğitim olduğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan mühendis, teknisyen, tekniker ve veteriner hekimleri ve çiftçileri eğitiyoruz. Adana TAYEM'de ihtiyaca uygun tarımsal kursları açmaya devam ediyoruz. Yıl içinde hayvancılık, meyve tarımı ve ekipmanların operatörlüklerine dair çeşitli kurslar da açıyoruz. Adana TAYEM, talebin olması halinde çeşitli tarımsal kurum ve kuruluşlara da eğitim alanında destek verip, iş birliği yapıyoruz. Ayrıca misafirhanemizde mevcut olup kurum içi ve dışından Adana'ya gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Hatice Çarpar, Bozdoğan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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