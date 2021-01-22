Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi - Son Dakika

Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi

Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:31

Beyoğlu Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Beyoğlu Sahne" söyleşilerine konuk olan İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde (Pandemi sürecinde) bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu söyledi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Beyoğlu Sahne" söyleşilerine konuk olan İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde (Pandemi sürecinde) bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu söyledi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kültür sanat programları Ocak ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Beyoğlu Kültür Sanat isimli sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşturulan programlar Ocak ayına "Beyoğlu Sahne" söyleşileriyle başladı. Tiyatro ve sinema eleştirmeni Mehmet Konuk'un hazırlayıp sunduğu ve her ay tiyatro dünyasından ünlü isimlerin ağırlandığı söyleşinin bu ayki konuğu İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Kubilay Karslıoğlu oldu. Kültür sanat disiplininde birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL TİYATROLARA DESTEK VERİLDİ

"Zor Dönemde Tiyatro" konulu söyleşide, sanatın her alanının salgından olumsuz etkilendiğini belirten Kubilay Karslıoğlu, bu zor dönemde sanatla ilgilenen insanların yaratıcılıklarını geliştirdiğini söyledi. Salgın sürecinin başından bu yana kurum olarak tiyatro severlere arşivlerini açtıklarını belirten Karslıoğlu; isteyen herkesin Devlet Tiyatrolarının arşivine girerek, çevrimiçi platformda oyunlara ulaşabilecekleri bilgisini de tiyatro severlerle paylaştı. Karslıoğlu, bu zor dönemde bakanlığın özel tiyatrolara birçok konuda destek olduğunu da söyleyerek, Devlet Tiyatrolarının sahnelerini birçok yönden özel tiyatroların kullanımına açtıklarını belirtti.


Kaynak: DHA

Beyoğlu Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Karabağ'da operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ait mevzileri vuruyor
12:33 Azerbaycan, Ermeni güçlerin artan provokasyonları sonrası Karabağ'da operasyon başlattı
11:30 Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü! 5 oyuncu kadroya veda etti
11:28 İstanbul'da yürüyen merdivene sabotaj! Utanmadan bir de ''çak'' yaptılar
11:14 Dekan yardımcısını bıçaklayan öğrenci, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi
11:12 "Öldüreni gördüm" dedi, katil kendisi çıktı
10:57 3 günde 2 cinayet! Birini borç, diğerini "sapık teklifi" yüzünden acımasızca öldürmüş
10:42 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 13:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Karslıoğlu: Pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement