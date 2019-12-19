Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı

6 saat önce

Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Bursa'da konser verdi.

Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı, System.String[]

Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçı Dönmez, sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte söyledi.

Dönmez, İngilizce şarkıların yanı sıra " Üsküdar'a gider iken", "gesi bağları" gibi Türkçe şarkılardan oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

Konserini "mest oldum" şarkısıyla bitiren Dönmez ve orkestrası Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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