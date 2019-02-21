Son Dakika Haberleri: Karsu'nun 'Domates, Biber, Patlıcan'ı Lale Manço'yu Duygulandırdı

Karsu'nun 'Domates, Biber, Patlıcan'ı Lale Manço'yu Duygulandırdı

2 saat önce

KARSU Dönmez'in kendi bestelerinin yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendirdiği konseri sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Karsu'nun 'Domates, Biber, Patlıcan'ı Lale Manço'yu Duygulandırdı, System.String[]
KARSU Dönmez'in kendi bestelerinin yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendirdiği konseri sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. İzleyenleri arasında bulunan Lale Manço 1999'da hayatını kaybeden eşi Barış Manço'yla özdeşleşen 'Domates, Biber, Patlıcan' yorumu karşısında duygulandı.

'Domates, Biber, Patlıcan'ın yanı sıra 'Kum Gibi', 'Divane Aşık Gibi', 'Gesi Bağları', 'Jest Oldu' gibi sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

HİKAYESİ İKİ FARKLI BELGESELE KONU OLDU

Konserinde sevenlerine müzik hayatına nasıl başladığını da anlatan Dönmez, "Babamın restoranında garson olarak işe başladım. İnsanlar geliyordu ve ben gerçek konserler veriyordum. Müzik hayatım da babamın restoranında başladı" dedi. Farklı müzik tarzlarını harmanladığı kendine has müziği ve esprili yaklaşımıyla Dönmez, izleyicinin beğenisini topladı. Dönmez'in piyano çalarak seslendirdiği sevilen şarkılarına hayranları da eşlik etti. Hikayesi 'Karsu: I Hide A Secret' ve 'Bu Kızın Öyküsü-Karsu' olmak üzere iki farklı belgesele konu olan Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerle de Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:45 

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