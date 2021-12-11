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Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası - Son Dakika

Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası

11.12.2021 10:46
Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, Türkiye'de kendi jenerasyonundaki sanatçıları çok başarılı bulduğunu belirterek, "Günümüz sanatçıları neden daha iyi biliyor musunuz? Çünkü şu anda sosyal medya var. Herkes kendi plak şirketini kurabiliyor.

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, Türkiye'de kendi jenerasyonundaki sanatçıları çok başarılı bulduğunu belirterek, "Günümüz sanatçıları neden daha iyi biliyor musunuz? Çünkü şu anda sosyal medya var. Herkes kendi plak şirketini kurabiliyor. Yani bağımsız olduğumuz için yaratıcılık daha fazla ortaya çıkıyor." dedi.

Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Karsu, menajerliğini de üstlenen babası Alpaslan Dönmez ile baba-kız ilişkilerini, Türkiye'deki müzik piyasasını ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

Karsu, hayatta en fazla ilham aldığı kişilerin anne ve babası olduğunu söyleyerek, "İkisi de eğitim uzmanıdır. Beni büyütürken çok emek verdiler. Çocukluğumdan itibaren beni bir birey olarak görür, benimle bir yetişkin gibi konuşarak her şeyi anlatırlardı." dedi.

Müzik, yemek ve sosyal medya gibi farklı alanlarda pek çok içerik üreten ve bundan memnuniyetini dile getiren genç sanatçı, esas yeteneğinin rejide olduğunu belirtti.

" Sezen Aksu'dan ilham alıyorum"

Başarılı müzisyen, insanları mutlu etmeyi çok sevdiğinin altını çizerek, "Asıl yeteneğim başkalarının görmek isteyeceği şeyleri ya da nelerden mutlu olacaklarını tahmin etmem sanırım. Yani insanların kalbine nasıl yaklaşılacağını iyi biliyorum. Sanırım bu yüzden farklı alanlarda ürettiğim şeyler beğeniliyor. Çünkü baktığınızda bütün bu şeyler, şarkı söylemek, yemek yapmak, video hazırlamak ya da röportaj yapmak, hepsi bir başkasına sunmak için yapılan şeyler." diye konuştu.

Artık normal bir dinleyici olarak sadece keyif almak için müzik dinleyemediğine dikkati çeken Karsu, müziğin teknik detaylarına odaklandığından, eskisi gibi müzikten zevk almadığını aktardı.

Karsu, çocukluğundan beri hayranı olduğu Sezen Aksu'yla çalışmayı da çok istediğini kaydederek, "Onun şarkılarını dinlerken aynı zamanda ne kadar zor olduğunu da gördüğüm için ondan gerçekten ilham alıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendi jenerasyonundaki sanatçıları aşırı iyi bulduğuna vurgu yapan genç müzisyen, "Benden önceki nesil de fena değil diyebilirim ama günümüz sanatçıları neden daha iyi biliyor musunuz? Çünkü şu anda sosyal medya var. Herkes kendi plak şirketini kurabiliyor. Yani bağımsız olduğumuz için yaratıcılık daha fazla ortaya çıkıyor. Eski jenerasyonlar, plak şirketlerinin veya reklamcıların etkisi altında kalabiliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık herkes evinde müzik yapabiliyor"

Karsu, internetten dolayı dünya müziğinin sınırlarının kaybolduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Tabii ki yaşadığın ülkenin müziğini daha çok dinleyebilirsin ama yeni nesil dijital platformlar, 'Sen Türkiye'den bu şarkıyı beğeniyorsan belki Azerbaycan'daki bu şarkıcıyı da beğenirsin.' gibi önerilerde bulunarak sınırları genişletiyor. Mesela ben de bir müzisyen olarak böyle ilham alıyorum ya da şunu söyleyebilirim; eskiden stüdyolar kocamandı herkes ulaşamazdı ama artık stüdyo küçük bir bilgisayarın içerisinde. Herkes evinde müzik yapabiliyor. Türkiye'den Kalben ve Evrencan Gündüz gibi yeni nesil isimlere bakarsanız, herkes öyle kendi müzik tarzını buldu. Pop müzik artık tek başına pop bile değil. Onun bile artık 100 çeşidi çıktı."

Artık müzisyenlerin geleneksel medyaya çok fazla ihtiyacı kalmadığının da altını çizen Karsu, "Eskiden sanatçılar ulaşılamayan bir yerdeydi. Artık hayranlarınızla doğrudan iletişime geçiyorsunuz. Şimdi takipçilerinizle arkadaş gibi oluyor, birbirinizle yazışıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Mesela benim Almanya'dan Yağmur adında bir arkadaşım var. Hemen hemen birkaç günde bir Instagram'dan birbirimize yazarız." ifadelerini kullandı.

Genç sanatçı, kariyerinde artık birkaç şeyi değiştirmek istediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde üretimlerimin her aşamasında bulunmak isterim. Yani yemek tarifi yapılacaksa ben yaparım. Çekim yapılacaksa rejiye bir bakarım. Müzik parçası yazılacaksa bütün aranjmanları ben yaparım ama şu anda bunlara vaktim yok. Kariyerimde yavaş yavaş değiştirmek istediğim şey; yaptığım işlerin farklı bölümlerini uzaktan yönetebilmek istiyorum." diye konuştu.

"Sanat, spor, gelenek ve görenekler bizler için çok önemli"

Sanatçının babası Alpaslan Dönmez ise kendisi için hala "cici bir kız" olduğunu kaydettiği Karsu'nun, özgünlüğünü doğallığından aldığını söyledi.

Hayatta sahici olmanın pek çok şeyi kolaylaştırdığını dile getiren Dönmez, "Hayat gerçekçi yaşandığı zaman çok kolay. Tiyatro oynadığım dönemlerden biliyorum, 1 buçuk saat rol yapmak gerçekten çok zordur. Hayatımız boyunca bir başkası olmak o kadar zor ki. Neden hayatı zorlaştıralım. Kendimiz olalım." dedi.

Hayatı güzelleştiren insanları bir araya getiren şeylerin başında, sanat ve sporun geldiğini aktaran Dönmez, "Çocuklarımız için doğduklarından ömrümüzün sonuna kadar değişmeyen tek bir hedefimiz oldu; sağlıklı, mutlu bir insan olmaları. Bu süreç içerisinde sanat, spor, gelenek ve görenekler bizler için çok önemliydi çünkü seni sen yapan oradaki değerlerdir." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Dönmez, kızıyla baba, kız ilişkisinden daha çok arkadaş gibi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'den getirdiğimiz kültürümüzle Avrupa'da hızlıca gelişen bireysel özgürlüğü harmanladık diyebilirim. Onun kendine has bir kişiliği var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama o da bana benzer şekilde saygı göstermeye devam eder. Mesela hala ben eve geldiğim zaman ayağa kalkar. Ben de 'Otur kızım gerek yok.' derim. İşte bu bir Türk ailesinde olması gerekendir. O evde 'star' değil, babasının hizmetçisi. Biz mirası hiç bir zaman maddi bir şey olarak görmedik. Miras, zenginleştirilmesi gereken ve diğer kuşaklara aktarılması gereken kültürdür."

Bir aile şirketi gibi birlikte çalıştıklarına değinen Dönmez, 'Esas patron eşim. Ben idari işlerle ilgileniyorum. Karsu da içerik üreticimiz.' diye konuştu.

Dönmez, Karsu'nun programının çok yoğun olduğunun altını çizerek, artık gelen talepleri 2024 'e doğru planlayabildiklerini, öncesinin ise neredeyse dolu olduğunu aktardı.

Herkese cevap vermeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Dönmez, "Her yere ulaşmaya çalışıyoruz fakat (Karsu) bir kişi. Kişisel olarak da özellikle sosyal medyadan Karsu'ya ulaşamayanlara gece geç saatlere kadar geri dönüşler yapmaya çalışıyorum. Mesela daha yeni annesini kaybetmiş 18 yaşındaki bir gencin, 'Beni hayata bağladınız.' mesajını görünce ona bir baba, bir anne, bir arkadaş olabilmek bize inanılmaz mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası
Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası
Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası

Türkiye, Müzik, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karsu'nun en büyük ilham kaynağı anne ve babası - Son Dakika


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