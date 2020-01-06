Kart 79 uygulamaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kart 79 uygulamaya başladı - Son Dakika Ekonomi

Kart 79 uygulamaya başladı

6 saat önce

Kilis'te şehir içi ulaşımda kullanılacak Kart 79, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kart 79 uygulamaya başladı, System.String[]

Kilis'te şehir içi ulaşımda kullanılacak Kart 79, düzenlenen törenle hizmete girdi.


Hakverdi Mahallesinde düzenlenen törene Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Hüseyin Erkmen daire amir ve müdürleri katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Kilis Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçın, "İlimiz ihtiyacı olan Kart 79 sistemini Kilis Belediye başkanımızın desteğiyle ilimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Kart 79'un Kilis'e hayırlı olması temenninde bulunduğunu ifade ederek, "Burası sadece kart alma veya yükleme sistemi olmayacak, ilerleyen zamanlarda, bu kart ile su borcu, emlak vergisi ödenebilecek. Böyle bir yatırımı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, teknolojinin imkanlarını iyi kullanmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Böyle bir teknolojik imkanı ilimize kazandıran arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde bu sistem çok yaygınlaşacak" diye konuştu.


Açılış sonrası protokol üyeleri minibüse Kart 79'u okutarak, sistemi denedi. - KİLİS

Mustafa Hilmi Dülger, Mehmet Abdi Bulut, Milletvekili, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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