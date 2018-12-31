Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın

Bankalardan Kredi Kart Aidatını geri almak isterken dolandırılabilirsiniz.

Bankalardan Kredi Kart Aidatını geri almak isterken dolandırılabilirsiniz. Kart aidatı için gelen SMS'lere, sosyal medya hesaplarına kesinlikle cevap verirseniz dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz.



Sosyal medyada yer alan BDDK yada bankaların hesapları gibi gösterilen fake hesaplar arıcılığıyla banka kredi kartı aidatlarını geri alabileceğiniz şeklinde ifadeler dikkat çekmekte. Gerek tüketici dernekleri gerekse bankalar vatandaşları bu konuda uyarıyor. Bankaların haksız yere aidat almışsa, iadesi için çözüm yeri ilçe kaymakamlıklarındaki tüketici hakem heyetleri olduğu hatırlatılmakta. Sosyal medya hesaplarında yer alan yada SMS yolu ile gelen link tıklandığında istenen kredi kartı bilgiler verilmemesi isteyen uzmanlar kredi kartı aidatı alabilmek için gönderilen ödemeli kargolar alınmadan iade edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yılbaşı Nedeniyle Metro Seferleri 02.00'ye Kadar Uzatıldı

Ferhat Göçer, Mafya Dizilerini Hatırlatan Mesaj Paylaştı

Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor

Şahan Gökbakar, Yapımcıları Tiye Alan Video Paylaştı