Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü

15.01.2023 21:58

Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı.

Esenyurt'ta bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken polis ekipleri öfkeli kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Olay, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1157 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir market çalışanı ile kadın müşteri arasında kart bakiyesi yetmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kadının kavga ettiğini duyan yakınları da markete gelerek kavgaya müdahil oldu. Kadının yakınları market önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine devriye ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalık ve öfkeli grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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