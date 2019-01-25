Kart Borcu İçin Alınan Tüketici Kredisinde Vade Uzatıldı

BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.

BDDK, kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında tüketici kredilerinde vade düzenlemesini değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek.



Taşıt kredisinde yeni düzenleme



Taşıt kredilerinde kredinin taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama da 100 bin TL den 120 bin liraya çıkarıldı. - İSTANBUL

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