Kart dolandırıcılığı şebekesinden ele geçirilenler şoke etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kart dolandırıcılığı şebekesinden ele geçirilenler şoke etti - Son Dakika

Kart dolandırıcılığı şebekesinden ele geçirilenler şoke etti

6 saat önce

Aydın'da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 şüphelinin adreslerinde ele geçirilen onlarca malzeme kamuoyuyla paylaşıldı.

Kart dolandırıcılığı şebekesinden ele geçirilenler şoke etti, System.String[]

Aydın'da, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kopyaladıkları 74 kredi kartından 135 bin lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 4 şüphelinin adreslerinde ele geçirilen onlarca malzeme kamuoyuyla paylaşıldı.


Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçuyla ile ilgili olarak yapılan çalışma kapsamında; banka kartlarını kopyalayarak haksız kazanç sağlayan 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Şüpheli S.Y., A.A., Ö.A. ve M.Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştu.


Tutuklanan şüphelilerin üstleri, arabaları ve yakalandıkları ikamette yapılan aramada ele geçirilen suç malzemeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen 38 bin 690 TL para, A. Ç. adına düzenlenmiş S. Y'nin resminin bulunduğu sahte ehliyet, sim kartlar, kamu bankasına ait manyetik kart, 7 adet Ö.A. isimli şahsın adına ve başka şahıslar adına kayıtlı farklı bankalara ait kartlar, 1 adet laptop, 2 adet içerisinde hafıza kartı bulunan kamera düzeneği, ATM'nin kart sokma yerine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, 2 adet ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen metal düzenek, 13 adet ortasında delik bulunan metal çubuk, hafıza kartları, 1 adet üzerinde devreler bulunan YP-05 ibareli kırmızı düzenek, 1 adet ATM terminali ön giriş mekanizması, 1 adet MSR cihazı, 1 adet DHM metre cihazı, 133 adet manyetik kart, cep telefonları ve 24 adet aparat ele geçirildi. - AYDIN

Siber Suçlarla Mücadele, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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