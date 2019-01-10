Kart yapılandırmada herhangi bir limit yok
1 saat önce
Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik şartlar belli olmaya başladı.
Ziraat Bankası
'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik şartlar belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, kişinin aylık geliri karşılaması şartı ile alınacak kredide bir üst limit uygulanmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
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