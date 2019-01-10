Son Dakika Haberleri: Kart yapılandırmada herhangi bir limit yok

Kart yapılandırmada herhangi bir limit yok

1 saat önce

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik şartlar belli olmaya başladı.

Kart yapılandırmada herhangi bir limit yok, System.String[]
Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik şartlar belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, kişinin aylık geliri karşılaması şartı ile alınacak kredide bir üst limit uygulanmayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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