Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti - Son Dakika

Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakaryalılara hızlı, kolay ve güvenilir bir ulaşım imkanı sağlayan Kart54'ü 2019 yılında 47 bin 639 kişi daha alırken; kullanım sayısı ise yıl boyunca 15 milyonu aştı.

Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanım sayısını geçti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakaryalılara hızlı, kolay ve güvenilir bir ulaşım imkanı sağlayan Kart54'ü 2019 yılında 47 bin 639 kişi daha alırken; kullanım sayısı ise yıl boyunca 15 milyonu aştı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakaryalılara hızlı, kolay ve güvenilir ulaşım imkanı sağlayan Kart54 2019 yılında 15 milyon kullanımı aştı. Kart kullanımını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıklayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 115 bayi ve 10 adet kiosk noktasıyla hizmet sunduklarını belirtirken yeni sistem ile internet üzerinden online doldurma işleminin ise 10 bin kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.


Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan Kart54'e olan ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımıza hızlı, ekonomik ve kolay bir ulaşım imkanı sunan Kart54, 2019 yılında 47 bin 639 yeni kullanıcı tarafından tercih edilirken, 15 milyonu aşkını kullanım sayısına ulaştı. 115 bayi ve 10 adet kiosk noktamızla hizmet sunduğumuz Kart54 dolum işlemlerinde yeni özellik olarak hizmete aldığımız online doldurma işlemi 10 bini aşkın vatandaşımız tarafından kullanıldı. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek adına tek kullanımlık bilet sistemi, telefon ve kredi kartı ile ödeme yöntemleri konusunda test çalışmalarımız ise devam ediyor. Toplu taşımada hayata geçirdiğimiz yeniliklerle hemşerilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkanı sunan Kart54 uygulamamıza ilgi gösteren tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
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