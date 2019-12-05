Son Dakika Haberleri: Kart54 kiosklarında yeni dönem
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Kart54 kiosklarında yeni dönem

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin 10 farklı noktasında hizmet sunan Kart54 kiosklarına yeni bir özellik daha eklendi.

Kart54 kiosklarında yeni dönem, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin 10 farklı noktasında hizmet sunan Kart54 kiosklarına yeni bir özellik daha eklendi.


Kart54 kiosklarında yeni bir özellik daha hayata geçirildi. Vatandaşlara kolay ve hızlı ödeme imkanı sunan Kart54'ler için kiosk noktalarından 'Tam Kart' sahibi olunabilecek. Dolum makinesinin başında 'Kart Satın Al' sekmesine tıklayarak nakit girişinden ödemeyi yapan vatandaşlar, Tam Karta sahip olabilecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şu an 120 aktif Kart54 bayii bulunmaktadır. Dolum cihazlarından 2 haftalık süreç içerisinde 400 vatandaşımız yeni özelliği kullanmıştır. Kart54'e gelecek yeni özellikler ile vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" denildi.


Artık tam Kart54'te alınabilen dolum noktaları ise şu şekilde; Ofis Garajı, Donatım Garajı, İhsaniye Garajı, Gar Meydanı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kampüs, Mavi Durak, Yeni Cami, Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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