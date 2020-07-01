Kart54 kullanımı ilk 6 ayda 4 milyonu aştı - Son Dakika

Kart54 kullanımı ilk 6 ayda 4 milyonu aştı

Sakarya'da şehir içi ulaşımda kullanılan Kart54, ilk 6 ayda 4 milyonun üzerinde kullanıldı.

Sakarya'da şehir içi ulaşımda kullanılan Kart54, ilk 6 ayda 4 milyonun üzerinde kullanıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenilir seçeneği Kart54'ün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği temassız ödeme yöntemi ile tüm Sakaryalılara sağlıklı ulaşım imkanı sağladığı belirtildi.

Şehir genelinde 122 adet bayiden kolayca temin edilebilen ve her geçen gün ilginin arttığı Kart54'e şehrin muhtelif noktalarındaki 10 adet kiosktan 7/24 dolum yapılabildiği aktarılan açıklamada, "Online bakiye sorgulama ile kalan TL'nizi öğrenebildiğiniz gibi online bakiye yükleme ile konumdan bağımsız TL yükleme yapılabiliyor. Kart54 kiosklarında ayrıca 2, 3 ve 5 binişlik manyetik bilet54 seçenekleri ile ulaşımda hızlı alternatif seçeneklere sahip olunabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan Kart54'e olan ilginin her geçen gün arttığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 310 bini aktif olmak üzere 500 bini aşkın Kart54 sahibi var. Kart54'ü pasif hale gelen vatandaşlarımız en yakın Kart54 bayisinden vize işlemlerini gerçekleştirerek kartlarını aktif hale getirebilirler. 2020 yılının ilk 6 ayında toplam 15 bin 400 kişinin tercih ettiği Kart54 kullanımı ise yine ilk 6 ayda 4 milyonu aştı. Toplu taşımada Kart54 kullanımını arttırmak, daha kolay, hızlı, güvenilir ve sağlıklı ulaşımları sağlamak adına yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek Kart54 tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kart54 kullanımı ilk 6 ayda 4 milyonu aştı - Son Dakika

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