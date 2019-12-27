Kartal 3 puanla kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartal 3 puanla kapattı - Son Dakika Spor

Kartal 3 puanla kapattı

6 saat önce

İlk yarının son maçında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda galibiyete uzanan Beşiktaş, 2019'u 3 puanla kapattı.

Kartal 3 puanla kapattı, System.String[]

İlk yarının son maçında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda galibiyete uzanan Beşiktaş, 2019'u 3 puanla kapattı.


Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı. 23. dakikada Ayite'nin attığı golle devreyi 1-0 geride kapatan ancak ikinci yarıda, 9 kişi kalan rakibi karşısında Vida ile beraberliği yakalayıp N'Koudou ile öne geçen siyah-beyazlılar, Oğuzhan'ın golüyle de farkı 2'ye çıkarırken, Atiba'yla da 4-1'i yakalamayı başararak farklı bir galibiyete imza attı. Üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan ancak daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak 2019'u galibiyetle kapatmayı başardı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te 3-11 Ocak tarihleri arasında yapacak olan Abdullah Avcı'nın ekibi, devre arasında yapılacak olan takviyelerle ikinci yarıda daha iddialı duruma gelmenin hesaplarını yapıyor. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor
Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:06 Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika Spor
01:22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
01:20 Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika Spor
01:01 Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler" - Son Dakika Spor
00:41 Kayserispor 16 eksikle Trabzon'da! Trabzonspor'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 04:38:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal 3 puanla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]