Kartal'a 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy - Son Dakika
Son Dakika Spor Kartal'a 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy - Son Dakika Spor

Kartal'a 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy

6 saat önce

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi.

Kartal'a 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy, System.String[]

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Kara Kartal, kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'nin kalesinde görev yapmıştı.

CAMBRİDGE'DE BAŞLADI

Tecrübeli kaleci, 1986'da İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti

Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro. (Fotomaç)

JOHN RUDDY KİMDİR?

24 Ekim 1986 tarihinde İngiltere'nin St. Ives kasabasında doğan John Thomas Gordon Ruddy, kariyerine Cambridge altyapısında başladı. Ruddy daha sonra Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti. Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:40 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:16:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'a 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]